Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»
Вчера, 11 июля, в Улан-Удэ состоялся концерт в рамках офф-программы XI Международного музыкального фестиваля «Голос кочевников». На сцене Бурятской государственной филармонии выступила монгольская дива Урна и группа «Akdan Gwangchil» из Южной Кореи.
В первом отделении концерта зрители оценили мастерство исполнения именитой певицы, родившейся в семье кочевых скотоводов на лугах Ордос во Внутренней Монголии. Обладая необыкновенным голосом, Урна способна напрямую общаться со своими слушателями через свою музыку, преодолевая все языковые и культурные барьеры своим динамичным, парящим вокалом. Её песни вызывают в воображении огромные луга Монголии и рассказывают истории о монгольском образе жизни. Её свободные импровизации, похожие на мазки кисти, вдохновлены её многолетним опытом знакомства с другими культурами и музыкантами и её жизнью в мире.
После антракта своё зажигательное представление показали музыканты из «Akdan Gwangchil». Свой первый номер они начали исполнять прямо в зрительном зале. Группа из Южной Кореи исполнила музыку на основе старых шаманских песен. Участники коллектива особенно интересуются ритуалами и сопровождающей их музыкой провинции Хванхэдо. Пользуясь глубокими знаниями традиционной музыки своей родины и бережно относясь к старинным песням, «Akdan Gwangchil» представили публике новое звучание традиционной корейской музыки.
Те, кто не смог попасть на концерт в филармонии, но хочет познакомиться с творчеством корейской группы и услышать голос монгольской певицы, могут встретиться с ними на фестивале «Голос кочевников» с 12 по 14 июля в Ацагате.
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На этот раз она состоится в парке имени Жанаева
В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском
Их построят ещё в 9 населённых пунктах
Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ
Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»
Известная участница конкурсов красоты из Бурятии уже выступила на открытии праздника Наадам
В БГУ прошла международная конференция «Социология уголовного права: проблемы криминализации и декриминализации»
Андрей Рассадин установил личный рекорд в Париже
Специалисты просят не пугать змей и не пугаться самим
Турнир состоится в Усть-Баргузине
Специалисты Баргузинского лесхоза вышли на улицы в селе Баргузин, чтобы напомнить местным жителям о противопожарном режиме
Священник вручил им пакеты с продуктами и православную литературу
Эрнст Бромайс из Швейцарии намеревается проплыть 800 км по Байкалу
Возможно, шоумен Сергей Зверев побывает не только в Култуке, но и в родном селе в Бурятии
Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик