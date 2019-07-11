В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж

Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»



Вчера, 11 июля, в Улан-Удэ состоялся концерт в рамках офф-программы XI Международного музыкального фестиваля «Голос кочевников». На сцене Бурятской государственной филармонии выступила монгольская дива Урна и группа «Akdan Gwangchil» из Южной Кореи.



В первом отделении концерта зрители оценили мастерство исполнения именитой певицы, родившейся в семье кочевых скотоводов на лугах Ордос во Внутренней Монголии. Обладая необыкновенным голосом, Урна способна напрямую общаться со своими слушателями через свою музыку, преодолевая все языковые и культурные барьеры своим динамичным, парящим вокалом. Её песни вызывают в воображении огромные луга Монголии и рассказывают истории о монгольском образе жизни. Её свободные импровизации, похожие на мазки кисти, вдохновлены её многолетним опытом знакомства с другими культурами и музыкантами и её жизнью в мире.



После антракта своё зажигательное представление показали музыканты из «Akdan Gwangchil». Свой первый номер они начали исполнять прямо в зрительном зале. Группа из Южной Кореи исполнила музыку на основе старых шаманских песен. Участники коллектива особенно интересуются ритуалами и сопровождающей их музыкой провинции Хванхэдо. Пользуясь глубокими знаниями традиционной музыки своей родины и бережно относясь к старинным песням, «Akdan Gwangchil» представили публике новое звучание традиционной корейской музыки.



Те, кто не смог попасть на концерт в филармонии, но хочет познакомиться с творчеством корейской группы и услышать голос монгольской певицы, могут встретиться с ними на фестивале «Голос кочевников» с 12 по 14 июля в Ацагате.

