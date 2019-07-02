Черемховчанка стала призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

В дисциплине «кросс-кантри» она финишировала третьей



Спортсменка из города Черемхово Иркутской области Олеся Глинская стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по велоспорту (маунтинбайк), которые 30 июня завершились в Екатеринбурге. Состязания проводились в дисциплине «кросс-кантри».



Среди девушек 15-16 лет за медали боролись 15 спортсменок. Олеся Глинская финишировала третьей, уступив считанные секунды представительницы Свердловской области.



Олеся Глинская много лет занималась лыжным спортом. Последние три года она увлеклась маунтинбайком. Сейчас Олеся в составе сборной команды Иркутской области под руководством усольского тренера Дмитрия Соболева находится в Кыштыме Челябинской области, где с 1 по 4 июля проходит первенство России в дисциплине «кросс-кантри». Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Приангарья.

