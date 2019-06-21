В Росгвардии по Бурятии подвели итоги полугодия

Сегодня в управлении Росгвардии по Бурятии подвели итоги служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2019 года и провели учебно-методические сборы



Начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов отметил удовлетворительную организацию службы, отлаженное межведомственное взаимодействие.



Сергей Гатилов поблагодарил личный состав за службу и акцентировал внимание на усилении работу по всем приоритетным направлениям. Он подчеркнул ответственность, которая лежит на Росгвардии по обеспечению стабильности и правопорядка в родной Бурятии.



- Хочется отметить, что задачи, поставленные перед нами, выполнены в полном объеме, а достигнутые результаты обеспечивают достаточное их развитие на предстоящий период. Особый вклад внесли сотрудники спецподразделений Росгвардии в оперативно-профилактические мероприятия по сохранению водных биоресурсов озера Байкал и обеспечения безопасности на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске, - сказал полковник полиции Сергей Гатилов.



Наиболее отличившимся сотрудникам и военнослужащим войск национальной гвардии региона были вручены медали «За отличие в службе», благодарности и грамоты.



В завершении заседания начальник управления определил приоритетные задачи на второе полугодие 2019 года и поблагодарил личный состав за службу и вклад в общее дело.



