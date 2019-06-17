В Бурятии учителям из-за ошибок не полностью выплатили зарплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе в Орликской детской школе искусств нарушали трудовое законодательство.



Установлено, что из-за ошибок, допущенных при указании в тарификационном списке категорий преподавателей, составлении табелей учёта рабочего времени, 9 работникам школы в текущем году недоначислена заработная плата в общей сумме 75 тысяч рублей.



Начальнику управления культуры администрации Окинского района внесено представление. После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате выплачена в полном объёме.



Директор школы искусств привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

