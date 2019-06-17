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В Бурятии учителям из-за ошибок не полностью выплатили зарплату

В Бурятии учителям из-за ошибок не полностью выплатили зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе в Орликской детской школе искусств нарушали трудовое законодательство.

Установлено, что из-за ошибок, допущенных при указании в тарификационном списке категорий преподавателей, составлении табелей учёта рабочего времени, 9 работникам школы в текущем году недоначислена заработная плата в общей сумме 75 тысяч рублей.

Начальнику управления культуры администрации Окинского района внесено представление. После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате выплачена в полном объёме.

Директор школы искусств привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.  
заработная плата
 
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