Детский фестиваль «Крылья» пройдёт в Иркутске

Вход свободный



В Иркутске состоится детский фестиваль «Крылья». Мероприятие пройдет 15 июня в сквере имени Кирова. Фестиваль проводится благотворительным фондом при поддержке администрации города Иркутска.



В программе мероприятия запланированы выступления группы «Шанахи», ВИА Miel Band, танцевальной студии Light Dance, студии этнической перкуссии «Этнобит» и других творческих коллективов. Также будет работать территория развлечений с фотозоной, аниматорами, творческими мастер-классами и контактным зоопарком.



Вход на мероприятие свободный.

