Вход свободный
В Иркутске состоится детский фестиваль «Крылья». Мероприятие пройдет 15 июня в сквере имени Кирова. Фестиваль проводится благотворительным фондом при поддержке администрации города Иркутска.
В программе мероприятия запланированы выступления группы «Шанахи», ВИА Miel Band, танцевальной студии Light Dance, студии этнической перкуссии «Этнобит» и других творческих коллективов. Также будет работать территория развлечений с фотозоной, аниматорами, творческими мастер-классами и контактным зоопарком.
Вход на мероприятие свободный.
Детский фестиваль «Крылья» пройдёт в Иркутске
Общество, Фото:
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