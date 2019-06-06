В Тункинском районе Бурятии родился сотый малыш

Мальчика назвали Дамир



31 мая в преддверии Дня защиты детей в Тункинском районе Бурятии торжественно зарегистрировали сотого ребёнка в 2019 году. В семье Шаглановых Радны и Дарьи родился первенец, малышу дали имя Дамир.



Начальник отдела вручила молодым родителям первый документ ребёнка, поздравила с рождением сына и пожелала им счастья, здоровья, благополучия, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.