Вакцину получат пенсионеры в соцучреждениях
Министерство здравоохранения Забайкалья приобрело препараты для вакцинации пожилых людей от пневмококковой инфекции в рамках национального проекта «Демография». До конца года прививки получат более 1500 граждан старшего поколения, которые проживают в учреждениях социального обслуживания или иного закрытого типа. Сегодня проходит распределение вакцин среди центральных районных больниц и краевых медицинских организаций.
- Пневмококковая инфекция является основной причиной заболевания пневмонией пожилых граждан. Эта старшая возрастная категория входит в определенную группу риска. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендовала провести прививочную кампанию именно в учреждениях закрытого типа под контролем медицинских работников. Затем уже, после подведения итогов, федерация будет рассматривать вопрос о целесообразности расширения кампании, – прокомментировали ситуацию специалисты министерства здравоохранения региона.
Как сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края, национальный проект «Демография» начал свою реализацию в этом январе и продлится до 2024 года. Цели проекта – увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Более 1500 пожилых в Забайкалье привьют от пневмонии
Общество, Фото:
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