По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом
Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы 15-20 м/с. Температура днём 16-21, местами 7-12 тепла.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 13 м/с. Днём 16-18 тепла.
В Улан-Удэ сохранится прохладная погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он украл из внедорожника валюту, часы и документы
Осуждённые до 30 лет обязаны сдавать экзамены
Владельца груза оштрафовали
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом
В Усолье-Сибирском соревновались ученики профучилищ
На турнир по сборке кубика Рубика приехало более 80 участников из всей Бурятии
Грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов из федераций олимпийских видов спорта
В прошлом году она также выиграла первенство Европы по боксу в Болгарии.
В Австрии они завоевали две бронзовых награды
В копилке у спортсменов 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы
В Чите завершился международный кинофестиваль
Уничтожать клещей должны были сегодня, но дату начала перенесли из-за дождя
В Якутии состоится турнир по национальной борьбе хапсагай
Родители могут обращаться в детсады за оформлением путёвки
На эти цели было выделено более 416 млн