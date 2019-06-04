В Улан-Удэ сохранится прохладная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом



Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы 15-20 м/с. Температура днём 16-21, местами 7-12 тепла.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 13 м/с. Днём 16-18 тепла.

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