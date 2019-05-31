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День защиты детей в Улан-Удэ: куда сводить ребёнка

День защиты детей в Улан-Удэ: куда сводить ребёнка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет план мероприятий в столице Бурятии на 1 июня

1 июня в Бурятии отметят Международный день защиты детей.

В Улан-Удэ праздник на площади Советов откроется этнофестивалем «Вместе – целая страна» в 10:00 часов. В это же время на главной площади будет работать консультационная площадка по защите прав детей, которую организует комитет по социальной и молодёжной политике города совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ.

В 14:00 в ТРЦ «Пионер» состоится городской детский и молодёжный кинофестиваль «Первый кадр». В это же время в детском доме «Малышок» начнётся торжественное открытие проекта «Футбол в сердце каждого» в рамках реализации социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу».

Интересные мероприятия пройдут и внутри городских районов. Там пройдут спортивные праздники, различные развлекательно-игровые программы, конкурсы и квест-игры.

Подробнее с планом мероприятий можно познакомиться по ссылке

День защиты детей
 
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