Жители Бурятии предпочитают жаловаться властям «Вконтакте»

На втором месте с колоссальным отставанием Instagram
За первый квартал 2019 года через систему мониторинга «Инцидент-Менеджмент» сотрудники министерств, ведомств и муниципалитетов Бурятии ответили в соцсетях более чем на 480 жалоб и претензий жителей. Система начала работу в республике с сентября 2018 года. Она позволяет отслеживать размещённые в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» вопросы к работе органов власти и оперативно реагировать на выявляемые проблемы, сообщает пресс-служба правительства.
Об этой проблеме заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов в своём послании народу республики и Народному Хуралу:
- Я хочу, чтобы стиль управления на местах менялся, хватит политики и нойонства. Нужно сокращать дистанцию между властью и людьми, быть ближе к людям. И это не только живые встречи, но и общение с людьми через интернет и социальные сети. В прошлом году мы запустили систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент», у нас работает программа «Активный Гражданин», обе программы отслеживают жалобы и обращения. Задача – максимально оперативно отвечать на возникающие проблемы и по возможности их решать.
Преобладающая часть сообщений, более 83%, были опубликованы в соцсети «ВКонтакте». Еще 9,5% – в Instagram, 4,5% – в «Одноклассниках», 1,8%– в Facebook» и 0,2% – в Twitter.
Территориально большинство выявленных инцидентов относится к проблемам Улан-Удэ (более 420 постов). В районах республики зарегистрированы единицы жалоб.
Более всего жителей Бурятии волнуют вопросы оказания социальной поддержки населению (57%).
- Преобладание социальной тематики связано с эработой в соцсети «ВКонтакте» паблика минсоцзащиты республики. Здесь в режиме онлайн отвечают на значительный объём обращений и вопросов по 7-ми тематическим направлениям, - поясняют в правительстве.
Также жители Бурятии пишут про качество обслуживания в здравоохранении, благоустройство населённых пунктов, ЖКХ, проблемы образования, состояние дорог, экологию, безопасности и общественный транспорт.
В правительстве Бурятии поясняют: «на все поступившие посты даны ответы, причем простым понятным языком и максимально сжатые сроки».
Жители Бурятии предпочитают жаловаться властям «Вконтакте»
Общество, Фото:
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