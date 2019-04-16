Борцовская юрта появилась в Муйском районе Бурятии

Здесь есть и тренажёрный зал, и восстановительный центр



На прошлой неделе в Таксимо открыли спортивную борцовскую юрту, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии. Борцовская юрта – это современное просторное помещение с борцовским ковром в центре, тренажёрным залом, тренерской комнатой, удобными раздевалками и восстановительным центром.



Спортивное сооружение возвели «с нуля» за один год и 3 месяца.



13 и 14 апреля район уже принял VII межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы главы Муйского района. В турнире приняли участие 117 юных борцов из Республики Саха (Якутия), Амурской области, Забайкальского края и Бурятия.



Всего в Бурятии построено уже несколько десятков спортивных юрт. Создаются они методом народной стройки. Меценаты помогают денежными средствами и материалами, мужчины в деревнях, сёлах, районах берут на себя тяжёлый труд строителей, женщины готовят для них обеды и ужины, даже дети вносят свой посильный вклад в масштабные стройки.







