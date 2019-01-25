В прошлом году акция прошла в 35 регионах России
17 мая и 20 сентября 2019 года в России пройдёт ежегодная акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.
- Проведение акции помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности, - рассказали в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Хорошо себя зарекомендовали для мотивации начинающих проводимые организаторами и компаниями различные конкурсы и мероприятия в «энергетических точках», а также скидки и бонусы, предоставляемые участникам.
В 2018 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах России. К акции присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более миллиона человек.
Организаторы приглашают учреждения, организации присоединиться к данной всероссийской акции. С подробностями можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru
Улан-удэнцы могут принять участие в акции «На работу на велосипеде»
Общество, Фото:
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