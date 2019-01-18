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Фарух Рузиматов выступит на сцене Бурятского театра оперы и балета

Фарух Рузиматов выступит на сцене Бурятского театра оперы и балета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэ станет одним из трёх городов, где покажут хореографическую японскую драму «Самурай Нобунага»

Только два дня 20 и 21 января жители Бурятии смогут погрузиться в мир японского балета. Хореографическую спектакль-драму «Самурай Нобунага» уже показали в Санкт-Петербурге. По рассказам организаторов представления, зрители приняли работу на «ура». Как оказалось, Улан-Удэ стал одним из трёх городов России, где покажут уникальный спектакль. После гастролей в Улан-Удэ японский балет, «драма-экшн» уедет в Москву выступать на сцене Кремлёвского Дворца.

Премьера балета «Самурай Нобунага» состоялась в 2015 году в Токио, где имела большой успех.

- У меня была давняя мечта показать этот балет в России. И я очень рад, что сейчас появилась такая возможность. Хореографическая работа основана на реальных событиях. Самурай Нобунага – это самый известный самурай в Японии. Санкт-Петербургские зрители особо отметили, что спектакль очень стильный. И это действительно так, - рассказал на конференции худрук балета Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата.

В балете особое внимание уделяется музыкальному сопровождению. Будет звучать традиционная японская музыка.

- Семь японских музыкантов воссоздадут необычайную традиционную музыку, - дополнил Морихиро Ивата.

Главную роль в балете «Самурай Нобунага» исполнит известный российский артист, ведущий солист балета «Мариинки» Фарух Рузиматов.

- Из-за погодных условий Фарух Рузиматов не смог сегодня прилететь. Завтра он уже будет в Бурятии. Нужно видеть, как он танцует, его пластика движений очаровывает, - восторженно отозвался об артисте Морихиро Ивата.

Морихиро Ивата исполнит роль полководца Тоётоми Хидэёси. А японский артист Ранко Фудзима предстанет в образе мятежника Акэти Мицухидэ.

Спектакль уникален тем, что в нём сочетаются русский классический балет и традиционное японское искусство.

- Спектакль «Самурай Нобунага» - это плод наших совместных усилий с Морохиро Ивата и Фарухом Рузиматовым. Я являюсь представителем японского традиционного танца «нихон-буё». А Фарух и Морихиро представители балета. Мы покажем, как взаимодействует эти два совершенно разных жанра в танце, - поделился японский артист Ранко Фудзима.

- Японская культура близка к природе и не терпит абсолютного совершенства. И вот если смотреть на спектакль, вы нигде не увидите абсолютной симметрии. Всегда во всех декорациях, во всех движениях артистов присутствует какая-то совершенно неуловимая не синхронность, что именно и является отражением японской культуры, - отметил Сергей Теплов, партнёр фестиваля японской культуры в России.

Отметим, что 2018 год был объявлен Годом Японии в России и, соответственно, Годом России в стране восходящего солнца.
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