Чемпионат и первенство СФО по киокусинкай состоятся в Иркутске

Заявки на участие в соревнованиях подали 258 участников из шести регионов



В Иркутске во дворце спорта «Труд» 19-20 января пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай. Участники выступят в различных весовых категориях, в дисциплинах «ката» и «ката-группа».



Заявки на участие в соревнованиях подали 258 участников из шести регионов, среди которых шесть мастеров спорта России и 26 кандидатов в мастера спорта. В Иркутск приедут спортсмены из Кемеровской и Омской областей, Красноярского края, республик Хакасия и Бурятия. Среди них чемпионы и призёры чемпионата и Кубка России, чемпионата Европы, международных соревнований «Кубок «Сэйкен»» 2017 и 2018 годов. В состав сборной Иркутской области входят 146 бойцов, из них 121 спортсмен примет участие в первенстве СФО и 25 человек – в чемпионате.



Чемпионат СФО в ката пройдёт в следующих весовых категориях: среди мужчин – 60, 70, 80, 90 кг, среди женщин – 65 кг. Первенство Сибири будет проводиться среди спортсменов 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. Среди сильнейших представителей Сибирского федерального округа будет разыграно 55 комплектов наград, из них 45 комплектов на первенстве и 10 комплектов на чемпионате. Кроме того, учреждены призы по специальным номинациям «За волю к победе», «За лучшую технику» и другие.



Предварительные поединки и соревнования по ката пройдут 19 января. Официальное открытие состоится 20 января, затем начнутся финальные поединки первенства и чемпионата Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба минспорта региона.

