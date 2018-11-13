В посёлке Горького на ночь закроют переезд



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.



На железнодорожном переезде в микрорайоне имени Горького в Улан-Удэ в ночь с 13 на 14 ноября с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение автомобилей. Это произойдёт в связи с ремонтными работами.