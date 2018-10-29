Памятник первому ректору ИГУ открыли в Иркутске

Памятник первому ректору Иркутского госуниверситета Моисею Рубинштейну появился в Иркутске



Скульптурная композиция выполнена по проекту архитектора Евгения Третьякова и представляет собой бюст и гранитную плиту, на которой высечена цитата профессора Рубинштейна «Наш университет – дитя общественности, дитя самой жизни, ее живых потребностей». Памятник установлен возле главного корпуса университета на улице Карла Маркса, 1, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



На церемонии открытия присутствовали более 150 человек: студенты и преподаватели вуза, бывшие выпускники, ветераны, представители власти. И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков напомнил, что именно Рубинштейн в революционное время сумел организовать научную и учебную работу первого иркутского вуза.



В завершение торжественного мероприятия участники сделали совместное фото. Электронный носитель с этой фотографией, а также другими видео, фото и текстовыми материалами, посвящёнными 100-летию Иркутского государственного университета, поместили в капсулу времени. Её заложили в основание памятника на 50 лет – она будет вскрыта в рамках празднования 150-летия ИГУ.

