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Иркутская область признана самым читающим регионом

Иркутская область признана самым читающим регионом
Общество,  Фото:pixabay.com
Иркутской области присвоено звание «Литературный флагман России» по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Конкурс был организован Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поздравление губернатору Иркутской области Сергею Левченко направил президент Российского книжного союза, председатель жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Сергей Степашин.

Конкурс стартовал в апреле 2018 года. 82 региона России представили литературные проекты за 2017-2018 гг. При выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти, учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержке литературных традиций регионов, учитывались и статистические данные об инфраструктуре чтения в регионах.

Проект, который представило Приангарье, называется «Иркутская область чтения — 80», он посвящён 80-летию со дня образования региона, который совпал с юбилеями писателей Валентина Распутина, Александра Вампилова, Евгения Евтушенко. В рамках проекта проведено 637 мероприятий, в которых в общей сложности приняло участие более 1,5 млн человек. Это праздничные встречи, спектакли, концерты, выставки, открытие МузеяРаспутина, публикация полного библиографического указателя его трудов и литературы о нём, проведение международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова, издание десяти томов трудов Евтушенко и другое. Логическим продолжением юбилейных мероприятий стало вручение в Иркутске Национальной литературной премии имени Распутина в марте 2018 года. Тогда в Иркутской области было торжественное открыто региональное подразделение Российского книжного союза.

По итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион» победителем стала Иркутская область. Лауреатами стали Московская, Волгоградская и Ленинградская области.

Церемония награждения состоится 15 ноября в рамках IV конференции «Книжная политика регионов» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в президентской библиотеке имени Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
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