Иркутская область признана самым читающим регионом

Иркутской области присвоено звание «Литературный флагман России» по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион»



Конкурс был организован Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поздравление губернатору Иркутской области Сергею Левченко направил президент Российского книжного союза, председатель жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Сергей Степашин.



Конкурс стартовал в апреле 2018 года. 82 региона России представили литературные проекты за 2017-2018 гг. При выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти, учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержке литературных традиций регионов, учитывались и статистические данные об инфраструктуре чтения в регионах.



Проект, который представило Приангарье, называется «Иркутская область чтения — 80», он посвящён 80-летию со дня образования региона, который совпал с юбилеями писателей Валентина Распутина, Александра Вампилова, Евгения Евтушенко. В рамках проекта проведено 637 мероприятий, в которых в общей сложности приняло участие более 1,5 млн человек. Это праздничные встречи, спектакли, концерты, выставки, открытие МузеяРаспутина, публикация полного библиографического указателя его трудов и литературы о нём, проведение международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова, издание десяти томов трудов Евтушенко и другое. Логическим продолжением юбилейных мероприятий стало вручение в Иркутске Национальной литературной премии имени Распутина в марте 2018 года. Тогда в Иркутской области было торжественное открыто региональное подразделение Российского книжного союза.



По итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион» победителем стала Иркутская область. Лауреатами стали Московская, Волгоградская и Ленинградская области.



Церемония награждения состоится 15 ноября в рамках IV конференции «Книжная политика регионов» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в президентской библиотеке имени Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

