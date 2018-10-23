В Бурятии через суд уберут захламлённый сельхозучасток

Оставленные опилки создают угрозу возникновения пожара
Как выяснила прокурорская проверка, на территории района вблизи улуса Дархита Заиграевского района Бурятии находится несанкционированная свалка отходов лесопиления.
- Отходы, собственник которых неизвестен, размещены неорганизованно, на землях сельскохозяйственного назначения, с неразграниченной собственностью. В случае возникновения пожара создаётся реальная угроза его перехода на лесные угодья и близлежащий населённый пункт, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По закону, к вопросам местного значения муниципального района отнесены сбор, вывоз, утилизация бытовых и промышленных отходов.
В этой связи в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Заиграевского района ликвидировать несанкционированную свалку. Суд удовлетворил требования прокурора.
Однако, не согласившись с указанным решением, ответчик обжаловал его в Верховном суд республики. Суд оставил решение без изменений.
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