В Бурятии через суд уберут захламлённый сельхозучасток

Оставленные опилки создают угрозу возникновения пожара



Как выяснила прокурорская проверка, на территории района вблизи улуса Дархита Заиграевского района Бурятии находится несанкционированная свалка отходов лесопиления.



- Отходы, собственник которых неизвестен, размещены неорганизованно, на землях сельскохозяйственного назначения, с неразграниченной собственностью. В случае возникновения пожара создаётся реальная угроза его перехода на лесные угодья и близлежащий населённый пункт, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По закону, к вопросам местного значения муниципального района отнесены сбор, вывоз, утилизация бытовых и промышленных отходов.



В этой связи в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Заиграевского района ликвидировать несанкционированную свалку. Суд удовлетворил требования прокурора.



Однако, не согласившись с указанным решением, ответчик обжаловал его в Верховном суд республики. Суд оставил решение без изменений.

