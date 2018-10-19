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В Улан-Удэ до +14
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра 19 октября по республике без осадков

Утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, по Прибайкалью и местами югу до 3 тепла, по юго-западу и местами северу до 8-13 мороза, днём 11-16, по северу 5-10 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 12-14 тепла.
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