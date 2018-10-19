По данным Бурятского гидрометцентра 19 октября по республике без осадков
Утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, по Прибайкалью и местами югу до 3 тепла, по юго-западу и местами северу до 8-13 мороза, днём 11-16, по северу 5-10 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 12-14 тепла.
В Улан-Удэ до +14
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наркотическое вещество он собрал и хранил в крупном размере
С традицией выжигания травы начнут бороться со школьных лет
По данным Бурятского гидрометцентра 19 октября по республике без осадков
«Заповедное Прибайкалье» рассказало, где живёт, чем питается и как украшает свои гнёзда чёрный коршун
В войсках Восточного военного круга приступила к работе специальная комиссия министерства обороны
29 сентября в местности Мойлта в Окинском районе Бурятии прошла спортивная рыбалка «Бурэнгол fishing» среди учащихся
Гостей праздника своим выступлением порадует народный ансамбль «Казачий Спас»
Многофункциональный стадион средней школы №38 открыли после масштабной реконструкции в сквере «Россия» Ленинского района Иркутска
Дикий котёнок прибудет из Барнаула
В Железнодорожном районе прошло заседание коллегии по проекту
Претендентам обещают высокую зарплату и различные льготы
В Иркутске открыли сквер «Мира», расположенный на пересечении ул. Сибирских Партизан, ул. Жукова, ул. Шпачека
Памятный знак появился в Байкальском заповеднике
В ходе весеннего призыва в Бурятии будет призвано около 1100 молодых людей
Театр оперы и балета по-прежнему «лихорадит»