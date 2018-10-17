Блогер поймал на Байкале щуку весом в 8 кг









YouTube-канал «На рыбалку с Чаргером!» посвящён рыбалке и рыболовным путешествиям. «Со мной вы порыбачите в разных уголках нашей необъятной родины и не только! Будем стремиться поймать все виды рыб, которые обитают в наших водоёмах, всеми разрешенными способами лова! Рассказываю о способах лова и тонкостях рыбалки, делюсь с вами яркими моментами и трофеями», - говорится в описании канала.В одном из последних выпусков блогер Чаргер рассказал о трёхдневной рыбалке на щуку и окуня в заливе Мухор на Малом Море озера Байкал.Первый день для рыбаков получился более чем удачным. Ребята поймали двух больших щук весом в 8 и 6 килограмм соответственно.- Ребята, не знаю, поймал ли щуку своей мечты. У нас не было поклёвок два часа, мы тут бродили, и вот я вот этого «дракона» вытащил, - поделился блогер.После того, как заветный трофей был взвешен и сфотографирован на память, рыбу отпустили на волю.На память о себе щука оставила рыбакам порванный сачок.Второй трофей не заставил себя долго ждать. В этот раз рыбакам удалось поймать щуку весом в 6 килограмм. Но, ко всеобщему сожалению, отпустить рыбу на волю не получилось, так как ей были нанесены сильные повреждения.Во второй день рыбаков постигла неудача из-за разыгравшейся непогоды. Поймав лишь одну небольшую щуку, блогер вернулся на берег:- Второй день подошёл к концу. Сегодня у нас весёлой рыбалки не было. Одна «трёшечка» на борт и по три поклёвки.Третий день встретил рыбаков пасмурным утром и принёс улов в две щуки, одну из которых отпустили.- Была, конечно, тяжёлая рыбалка и рыбка поклёвывала не очень активно. Холодно было и ветер, и дождь. Несколько рыбок взяли поджарить,- подытожил автор канала «На рыбалку с Чаргером!».В целом он остался доволен поездкой, назвав её «шикарной».