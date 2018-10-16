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В Бурятии супруги отметили «жемчужный» юбилей

В Бурятии супруги отметили «жемчужный» юбилей
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
У пары есть трое детей и внучка

6 октября в отделе по городу Северобайкальску и Северо-Байкальскому району Управления ЗАГС Бурятии прошло торжественное чествование «жемчужных» юбиляров (30 лет) семейной жизни Владимира Петровича и Натальи Валентиновны Любченко. Брак был зарегистрирован 1 октября 1988 года отделом ЗАГС в городе Попасная Ворошиловградской области.

Супруги приехали в Северобайкальск в 1990 году на строительство БАМа. Владимир Петрович, железнодорожник по профессии, участвовал в возведении Северомуйского тоннеля. Наталья Валентиновна, окончив училище по специальности «товаровед», работает на муниципальном предприятии. У пары трое детей и внучка.

С тридцатилетием совместной жизни супругов поздравили дети и близкие родственники.

Церемонию чествования проводила эксперт отдела Броцман Ирина, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.
ЗАГС
 
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