У жителей измерили давление, вес и дали консультацию
С 21 по 28 июля в Улан-Удэ проходила профилактическая акция «Вместе против инсульта». На ней жителям Бурятии рассказали о проблеме заболевания, факторах риска и способах профилактики заболевания. Кроме этого, каждый желающий мог пройти бесплатную диагностику на риск инсульта.
Специалисты городских поликлиник № 2 и № 4 Улан-Удэ, Республиканской клинической больницы им. Семашко, больницы скорой медицинской помощи, республиканского и городского центра здоровья бесплатно провели диагностику состояния сосудистой системы, измеряли индекс массы тела и артериального давления, а также дали всем участникам рекомендации по улучшению состояния здоровья.
Жители могли побывать на приёме терапевтов, кардиологов, неврологов, офтальмологов, реабилитологов и других врачей.
Помимо этого, в программе мероприятия были запланированы школы здоровья, различные флешмобы и концерты.
От Республиканской клинической больницы им. Семашко приняли участие 13 человек - врачи, медсёстры, и младший медицинский персонал из неврологического отделения № 2 и неврологического отделения № 3.
Проконсультировали 25 человек пожелавших получить консультации врача невролога, заведующей неврологическим отделением № 3 Очировой Т.Д. и врачом неврологом неврологического отделения № 2 Филипповым А.В. Узнали свой вес, рост и давление – около 50 человек, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.
- Такие акции очень нужные. Я проходила мимо, специально в поликлинику не часто получается ходить, а тут у меня проверили рост, вес, давление, оказывается давление у меня нормальное, я даже удивилась! Давно не мерила. Консультация врача очень понравилась, получила рекомендации. Буду заниматься профилактикой! Очень рада, что попала на такую акцию! – рассказала жительница Улан-Удэ Ирина.
В Улан-Удэ прошла акция по профилактике инсульта
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