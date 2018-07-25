Проект «Растём вместе» открылся в Улан-Удэ

24 июля в сквере по ул. Родины в микрорайоне Загорск состоялось открытие проекта «Растём вместе»



Проект является победителем городского конкурса «Добрые дела - любимому городу», сообщили в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.



Цель проекта – укрепление семейных отношений, профилактика разводов, социального сиротства, формирование культуры ненасильственных отношений в семье и развитие общественного движения в поддержку института семьи. В мероприятиях проекта принимают участие воспитатели, методисты детских садов, учителя, представители попечительских советов школ и детских садов, молодые семьи.



В открытии проекта приняли участие семьи с детьми из детских садов № 33 «Светлячок» и № 82 «Улыбка». Организаторы проекта провели для участников интересные мастер-классы: гимнастика ума, аквагрим, пластилинография, спортивные игры.



Проект «Растём вместе» будет реализовываться в течение трёх месяцев в трёх детских садах Загорска.



