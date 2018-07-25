В Бурятии воздух прогреется до 35 градусов тепла

Местами возможны кратковременные дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июля по республике жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, местами ливневые дожди. Ветер переменный 6-11, при грозе до 16 м/с. Температура ночью 15-20, местами 9-14, днём 31-36, местами 21-26 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20, днём до 35 тепла.



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