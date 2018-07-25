Местами возможны кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июля по республике жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, местами ливневые дожди. Ветер переменный 6-11, при грозе до 16 м/с. Температура ночью 15-20, местами 9-14, днём 31-36, местами 21-26 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20, днём до 35 тепла.
В Бурятии воздух прогреется до 35 градусов тепла
Общество, Фото:
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