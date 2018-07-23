В Иркутской области выберут лучшего пахаря

Победителю конкурса вручат 300 тысяч рублей







В Иркутской области 27 июля состоится большой праздник «День поля». Площадкой для его проведения в этот раз стала деревня Романенкина Заларинского района. Одним из ярких событий мероприятия станет конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2018 году. Участие в соревновании примет 21 пахарь из 20 районов Приангарья.Конкурс состоит из теоретического и практического заданий. В теоретической части участникам задаётся 10 вопросов методом тестирования. За каждый правильный ответ начисляется 1,5 балла. При оценке выполнения практического задания комиссия оценивает подготовку пахотного агрегата к работе, соблюдение глубины и прямолинейности вспашки участка и другие критерии.Денежная премия за первое место составит 300 тыс. рублей, за второе - 200 тыс. рублей, за третье - 100 тыс. рублей. В прошлом году первое место в соревновании занял тракторист Александр Кобзарь из Заларинского района.В этом году впервые в конкурсе «Лучший пахарь» примут участие не только профессиональные трактористы-машинисты, но и студенты ссузов области.В рамках «Дня поля» состоится выставка новейших образцов российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники: тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающих и посевных машин, другой техники, применяемой в отрасли растениеводства. Всего около 80 единиц.Также посетители смогут ознакомиться здесь с практикой учебных образовательных заведений, где введено агробизнес-образование. Свои проекты представят школьники из Хомогойской и Ханжиновской школ.На площадке пройдёт выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационный показ участков, районированных и перспективных сельскохозяйственных культур.Кроме того, желающие смогут посетить мастер-классы по обработке почвы (вспашке), посеву зерновых культур, заготовке кормов, защите растений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.