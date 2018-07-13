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Венсан Кассель поздравил с днём рождения девочку из Иркутска (видео)

Венсан Кассель поздравил с днём рождения девочку из Иркутска (видео)
Общество, 
Знаменитый французский актёр исполнил мечту маленькой девочки

Известный актёр Венсан Кассель поздравил трёхгодовалую Лею из Иркутска с днём рождения. Венсан – любимый актёр девочки, которая ходит в детский садик. Она мечтала, чтобы Кассель приехал к ней на празднования дня рождения.

Мама пыталась устроить сюрприз для дочки. Она писала в Директ Instagram тем, кто может иметь отношение к знаменитости, с просьбой записать видео Венсана, но ответа так и не получила.

Поэтому для Леи записали «фальшивое» поздравление. В нём от имени Касселя малышке рассказывают, что актёр не может быть на празднике, потому что у него очень много съёмок, и он оставляет свои пожелания.


Публикация от in_ga (@in_ga)



- Раз Кассель мне не ответил в директ, мы нашли выход. Спасибо огромное всем, кто помогал мне осуществить эту идею, к сожалению поиски не увенчались успехом. Поэтому огромное спасибо за идею сделать такое видео, - написала мама девочки.

И тут случилось чудо. Настоящий Венсан Кассель всё-таки записал видео, на котором поздравил Лею с Днём рожденья. В видео, снятом в саду, он поздравляет маленькую иркутянку, а в завершении на русском языке говорит «спасибо» и подмигивает. 


Публикация от in_ga (@in_ga)



Мама девочки сама не верила, что всё получится.

- Все-таки добро есть на этом свете. Мы пищим уже минут 30 и не верим своим глазам и ушам. Спасибо, - написала на своей странице в социальной сети мама.

Россияне активно поздравляют маму и её дочь с достижением желаемого, и вспоминают про систему рукопожатий.

- Крутяяяк! Система 40 рукопожатий! Или больше;

- Теперь он и мой герой тоже!

- Это же сказка настоящая.

Справка:

Венсан Кассель родился 23 ноября 1966 года в Париже в семье французского актёра Жан-Пьера Касселя и журналистки Сабин Литикье. Свою карьеру актёра он начал в Нью-Йорке, затем вернулся во Францию и несколько лет работал в театре Жана-Луи Барро, где был занят в нескольких спектаклях.

Для роли Жака Мерина в фильме «Враг государства № 1» набрал 20 килограммов.
Увлекается боевым искусством капоэйра, что продемонстрировал в фильме «Двенадцать друзей Оушена». Обладатель премии «Сезар». Был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи. В скором времени женится на возлюбленной Тине Кунаки.

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