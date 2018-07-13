В Иркутске появилась аллея в честь 100-летия генерала Ивана Яковлева

13 июля в управлении Росгвардии по Иркутской области состоялось торжественное открытие аллеи



Она была создана в честь 100-летия со дня рождения командующего внутренними войсками МВД СССР, генерала армии Ивана Яковлева. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.



- Эта аллея по праву будет служить ярким примером несгибаемой силы духа, верности долгу, офицерской чести, - сказал начальник управления полковник Алексей Сапожников.



На открытие также были приглашены ветераны Росгвардии. Перед личным составом выступил член совета ветеранов войск правопорядка Иркутской области полковник в отставке Сергей Сергеев. Он поделился воспоминаниями о личной встрече с генералом армии, а также рассказал интересные факты его жизненного и служебного пути.



Аллея из ёлочек образована возле входа в штаб территориального управления. В скором времени эти молодые деревья окрепнут, образуют пышную аллею.



Справка:



Иван Кириллович Яковлев 18 лет руководил внутренними войсками. За это время он полностью изменил облик внутренних войск, превратив их из территориальных военизированных формирований в мобильные мощные современные войска, способные выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Произвёл реорганизацию управления войсками, создав региональные Управления внутренних войск. При нем во внутренних войсках появились авиационные и морские части, резко выросла боеспособность войск. Благодаря его работе внутренние войска встретили период многочисленных межнациональных конфликтов и обострения террористической угрозы в готовности отражать эти новые угрозы. Имя генерала армии И. К. Яковлева присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации. 100-летие со дня рождения генерала армии И.К. Яковлева будет отмечаться 5 августа 2018 года.



