В Улан-Удэ завершают ремонт в доме инвалидов -колясочников

В течение месяца в свободное время в доме работала бригада добровольцев



В Улан-Удэ команда «Молодёжки ОНФ» продолжила эстафету «Добрых дел». Совместно с Национальной родительской ассоциацией они провели ремонт в доме инвалидов-колясочников, сообщает пресс-служба ОНФ республики.



В ремонтных работах приняло участие около 60 человек. Были выполнены работы по побелке и покраске. В течение месяца в свободное время в доме работала бригада добровольцев. В доме инвалидов-колясочников 4 этажа и 82 квартиры, сейчас работы подходят к концу, ремонт завершат в ближайшие дни.



- Помощь дому инвалидов-колясочников мы оказываем не первый раз. Надеемся, что это станет ежегодной доброй традицией. На призыв помочь откликались неравнодушные люди, были те, кто приходили целыми семьями. Хоть ремонт проводили непрофессиональные строители, мы старались делать его качественно, - отметил активист Юрий Базаржапов

