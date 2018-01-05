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Топ-11 горячих женщин 2017 года в Бурятии
Общество, 05.01.2018 09:10
«Байкал-Dailу» подготовил топ «горячих» женщин, которые восхищали нас своей смелостью и удивляли в уходящем году
Накануне «Байкал-Dailу» представил топ-10 горячих мужчин 2017 года в Бурятии. Сегодня предлагаем вашему вниманию топ поразивших в этом году представительниц прекрасной половины человечества.
Мария Ермолина
Одной из самых «горячих» мы назовём в первую очередь Марию Ермолину. Летом этого года 25-летняя уроженка республики, переехавшая в Москву, снялась обнажённой для известного журнала MAXIM. Прапраправнучка тунгусского шамана и ведущая киберспортивного портала Virtus.pro рассказала в интервью аудитории мужского журнала о любви и таинственной Бурятии. На страницах издания в материале на три разворота можно было увидеть пять откровенных снимков девушки. Здесь она воплотила образ роковой красотки с пикантными аксессуарами. Помимо этого, Ермолина хорошо поёт, с успехом исполняет кавер-версии известных хитов, а также пишет проникновенные стихи.
К тому же, Мария частенько радует своих поклонников в Сети откровенными фото, поэтому закономерно оказалась в нашем топе.
Виктория Дашиева
Жительница Бурятии Виктория Дашиева участвует в различных конкурсах красоты. Она становилась «Мисс Улан-Удэ-2015», а в 2016 году взяла титул «Miss Russia Water» на конкурсе «Краса России» и вошла в тройку лучших. Последняя большая победа была одержана ей совсем недавно на Филиппинах. Улан-удэнка вошла в топ-15 красавиц стран АТР на международном конкурсе красоты «Miss Asia Pacific International 2017». О девушке известно, что она - студентка Института экономики и управления БГУ, мастер спорта по стрельбе из лука. Дашиева много раз выигрывала на спортивных соревнованиях.
Как видим, Виктория является «студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей» и заслуженно занимает место в нашем «горячем» списке.
София Замбалова
18-летняя уроженка Бурятии под занавес года победила на международном конкурсе красоты «Miss Asia Russia 2017», который проходил в Москве. София Замбалова выступила в финале творческого состязания в эффектном стилизованном бурятском платье чёрного цвета, расшитом золотыми узорами и каймой. На голове девушки была корона золотого цвета. Тем самым, кажется, красавица Бурятии окончательно очаровала членов жюри, и они присудили ей первое место.
О Софии известно, что она сейчас живёт и учится в столице России. Также девушка занималась раньше спортом и является победительницей зональных, региональных, областных соревнований по художественной гимнастике. Благодаря завоеванному ею громкому титулу и другим достоинствам она автоматически попадает в наши новогодние «горячие итоги».
Мэдэгма Доржиева
Помимо нашего праздничного топа, известная певица занимает лидирующие позиции в многочисленных списках «самых-самых». Она не только активно выступает на сцене, работает над разными проектами, но и занимается бизнесом. Отметим, что в этом году появилась информация о приобретении певицей караоке-бара The Birch. И в 2017 году Мэдэгму Доржиеву даже предлагали выдвинуть на пост министра туризма Бурятии. Иркутянин Сергей Шоткинов, на странице которого одним из мест работы указано «заместитель председателя Фонда имущества Иркутской области», предложил кандидатуру звезды на высокий пост. Он в своем посте в «Фейсбуке» в числе прочих доводов указал и на то, что у поп-дивы есть степень кандидата экономических наук, а её кандидатская связана как раз с туризмом.
Азиза Азизова
Азиза Азизова – преподаватель чувственного танца живота. Кроме того, она исполняет на праздниках и мероприятиях арабские, индийские, бразильские, бурятские танцы. Интересуется девушка дизайном восточных костюмов, а любимыми её книгами являются «Мемуары гейши» и произведения Рю Мураками и Харуки Мураками. О себе красавица пишет в социальных сетях, что она – «знойная как пустыня, сладкая как сахар», и может исполнить яркие шоу-номера на различных торжествах. Поклонники девушки в Интернете выражают восхищение её выступлениями, оставляя на странице Азизы восторженные комментарии.
Анастасия Даниленко
В этом году на престижном конкурсе красоты «Мисс Россия-2017» Бурятию представила 22-летняя выпускница Российского государственного университета правосудия Анастасия Даниленко. Красавица родилась в Гусиноозёрске, где служил её отец-военнослужащий. Ещё в детстве семья переехала в Москву, однако Анастасия не забыла свои корни и с большой любовью отзывается о Бурятии. На кастинге конкурса девушка выступала в платье в национальном стиле от бурятского модельера Милы Шараповой. Жюри она преподнесла в знак уважения бурятские хадаки, а также подарила юрту ручной работы. Однако Анастасия выбыла из борьбы уже после первого тура состязания – дефиле, во время которого представляли всех конкурсанток.
Анастасия – девушка умная и талантливая: она окончила университет с красным дипломом, получила ранее музыкальное образование. Также уроженка Бурятии с детства занималась хореографией, бальными и современными танцами. И красавица более чем достойна попасть в наш топ.
Наталья Минеева
Наталья – девушка действительно «горячая». В конце прошлого года в Улан-Удэ выбрали лучших представителей светской жизни. И Минеева была удостоена премии «Night People Awards 2016» в номинации «Лучшая Go-go». Девушка рассказала тогда, что ей было очень приятно получить эту награду.
- Премию разделили на две части, премию, в которой участвовала я, поставили во второй блок мероприятия. Ведущие отметили, что это самая «сексуальная» премия, и её все с нетерпением ждали. Голоса, отданные за всех участников, тщательно проверялись на накрутку, и я, кстати, стала единственной участницей, за которую голосовало три страны. Получить эту премию, безусловно, было приятно, - отметила Наталья.
Сарюна Бальжинимаева
Певицу Сарюну можно считать по праву звездой бурятского «Инстаграма». На страницу Бальжинимаевой подписаны здесь более 27 тысяч человек, которые, можно сказать, без устали комментируют её снимки и посты. Девушка также успевает петь, записывать «зажигательные» треки и работать над клипами. Так, в июне этого года Сарюна Бальжинимаева выпустила вместе с Алиханом Дзе летний видеоролик на песню Zu (лето – бур.) Динамичный клип насыщен танцами. «Воздух раскалился во время танцев. Девушки находятся в волнении, почувствовав это. Их так много, так много собралось красивых девушек. Не стой как дерево, не проиграй эту войну. Подойди и скажи что-нибудь, иди уже», - читает во время танцев музыкант (перевод с бурятского яз.)
Вокальную партию в треке исполняет Saryuna (Сарюна Бальжинимаева), ставшая известной после клипа «TONSHIT» с тем же Алиханом Dze. Напомним, клип впервые в истории Бурятии побил отметку в миллион просмотров на YouTube (на сегодня клип насчитывает 1 млн. 800 тысяч просмотров).
Дарья Блохина
Ещеё одна девушка, попавшая в hot список, достойна всяческих похвал. Дарья является известной телеведущей, а также бизнесвумен. Активная девушка раньше играла в КВН, а в 2013 году засветилась на проекте канала «ТНТ». Она выступала вместе со своей подругой Лейлой Мехтиевой на телешоу «Comedy Баттл. Без границ», образовав дуэт «Лида». Юмористки тогда вышли в финал, где остановились всего в одном шаге от победы. Кроме того, улан-удэнки установили на передаче своеобразный рекорд, став первым женским дуэтом, пробившимся в финал. После возвращения в Бурятию, Блохина продолжила свою работу телеведущей, а также занялась бизнесом.
Наталья Телешева
В «горячем» топе есть и обладательница титула «Мисс Улан-Удэ-2017» - 18-летняя студентка ВСГУТУ Наталья Телешева. Очаровательная девушка учится в университете на серьёзной специальности - математическое обеспечение и администрирование информационных систем. В анкете победительницы говорится: «Наталья считает, что жизнь - это движение, именно поэтому занимается лёгкой атлетикой, имеет 2 взрослый разряд, а зимой предпочитает конькобежный спорт. В настоящее время посещает модельное агенство Jewel models, где принимает участие в показах и в съёмках реклам.
Александра Цыренова
Мы также не могли не включить в список девушку, ставшую лучшей на конкурсе «Краса Бурятии – 2017». Звание самой красивой девушки республики завоевала в этом году 23-летняя Александра Цыренова. Рост победительницы 170 см, параметры у неё практически модельные: 87-62-92. Александра получила экономическое образование, сейчас же учится на первом курсе магистратуры (факультет Высшая школа управления и инноваций) Московского государственного университета имени Ломоносова. Девушка работает помощником генерального директора в институте градостроительства и инвестиционного развития. Также она занимается саморазвитием, читает бизнес-литературу и увлекается спортом.
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