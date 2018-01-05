Топ-11 горячих женщин 2017 года в Бурятии













К тому же, Мария частенько радует своих поклонников в Сети откровенными фото, поэтому закономерно оказалась в нашем топе. К тому же, Мария частенько радует своих поклонников в Сети откровенными фото, поэтому закономерно оказалась в нашем топе.











Виктория Дашиева



Жительница Бурятии Виктория Дашиева участвует в различных конкурсах красоты. Она становилась «Мисс Улан-Удэ-2015», а в 2016 году взяла титул «Miss Russia Water» Жительница Бурятии Виктория Дашиева участвует в различных конкурсах красоты. Она становилась «Мисс Улан-Удэ-2015», а в 2016 году взяла титул «Miss Russia Water» на конкурсе «Краса России» и вошла в тройку лучших. Последняя большая победа была одержана ей совсем недавно на Филиппинах. Улан-удэнка вошла в топ-15 красавиц стран АТР на международном конкурсе красоты «Miss Asia Pacific International 2017». О девушке известно, что она - студентка Института экономики и управления БГУ, мастер спорта по стрельбе из лука. Дашиева много раз выигрывала на спортивных соревнованиях.









Как видим, Виктория является «студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей» и заслуженно занимает место в нашем «горячем» списке. Как видим, Виктория является «студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей» и заслуженно занимает место в нашем «горячем» списке.













София Замбалова



18-летняя уроженка Бурятии под занавес года 18-летняя уроженка Бурятии под занавес года победила на международном конкурсе красоты «Miss Asia Russia 2017», который проходил в Москве. София Замбалова выступила в финале творческого состязания в эффектном стилизованном бурятском платье чёрного цвета, расшитом золотыми узорами и каймой. На голове девушки была корона золотого цвета. Тем самым, кажется, красавица Бурятии окончательно очаровала членов жюри, и они присудили ей первое место.













О Софии известно, что она сейчас живёт и учится в столице России. Также девушка занималась раньше спортом и является победительницей зональных, региональных, областных соревнований по художественной гимнастике. Благодаря завоеванному ею громкому титулу и другим достоинствам она автоматически попадает в наши новогодние «горячие итоги». О Софии известно, что она сейчас живёт и учится в столице России. Также девушка занималась раньше спортом и является победительницей зональных, региональных, областных соревнований по художественной гимнастике. Благодаря завоеванному ею громкому титулу и другим достоинствам она автоматически попадает в наши новогодние «горячие итоги».













Мэдэгма Доржиева



Помимо нашего праздничного топа, известная певица занимает лидирующие позиции в многочисленных списках «самых-самых». Она не только активно выступает на сцене, работает над разными проектами, но и занимается бизнесом. Отметим, что в этом году появилась информация о приобретении певицей караоке-бара The Birch. И в 2017 году Мэдэгму Доржиеву даже Помимо нашего праздничного топа, известная певица занимает лидирующие позиции в многочисленных списках «самых-самых». Она не только активно выступает на сцене, работает над разными проектами, но и занимается бизнесом. Отметим, что в этом году появилась информация о приобретении певицей караоке-бара The Birch. И в 2017 году Мэдэгму Доржиеву даже предлагали выдвинуть на пост министра туризма Бурятии . Иркутянин Сергей Шоткинов, на странице которого одним из мест работы указано «заместитель председателя Фонда имущества Иркутской области», предложил кандидатуру звезды на высокий пост. Он в своем посте в «Фейсбуке» в числе прочих доводов указал и на то, что у поп-дивы есть степень кандидата экономических наук, а её кандидатская связана как раз с туризмом.









Азиза Азизова



Азиза Азизова – преподаватель чувственного танца живота. Кроме того, она исполняет на праздниках и мероприятиях арабские, индийские, бразильские, бурятские танцы. Интересуется девушка дизайном восточных костюмов, а любимыми её книгами являются «Мемуары гейши» и произведения Рю Мураками и Харуки Мураками. О себе красавица пишет в социальных сетях, что она – «знойная как пустыня, сладкая как сахар», и может исполнить яркие шоу-номера на различных торжествах. Поклонники девушки в Интернете выражают восхищение её выступлениями, оставляя на странице Азизы восторженные комментарии. Азиза Азизова – преподаватель чувственного танца живота. Кроме того, она исполняет на праздниках и мероприятиях арабские, индийские, бразильские, бурятские танцы. Интересуется девушка дизайном восточных костюмов, а любимыми её книгами являются «Мемуары гейши» и произведения Рю Мураками и Харуки Мураками. О себе красавица пишет в социальных сетях, что она – «знойная как пустыня, сладкая как сахар», и может исполнить яркие шоу-номера на различных торжествах. Поклонники девушки в Интернете выражают восхищение её выступлениями, оставляя на странице Азизы восторженные комментарии.

















Анастасия Даниленко



В этом году на престижном конкурсе красоты «Мисс Россия-2017» В этом году на престижном конкурсе красоты «Мисс Россия-2017» Бурятию представила 22-летняя выпускница Российского государственного университета правосудия Анастасия Даниленко. Красавица родилась в Гусиноозёрске, где служил её отец-военнослужащий. Ещё в детстве семья переехала в Москву, однако Анастасия не забыла свои корни и с большой любовью отзывается о Бурятии. На кастинге конкурса девушка выступала в платье в национальном стиле от бурятского модельера Милы Шараповой. Жюри она преподнесла в знак уважения бурятские хадаки, а также подарила юрту ручной работы. Однако Анастасия выбыла из борьбы уже после первого тура состязания – дефиле, во время которого представляли всех конкурсанток.









Анастасия – девушка умная и талантливая: она окончила университет с красным дипломом, получила ранее музыкальное образование. Также уроженка Бурятии с детства занималась хореографией, бальными и современными танцами. И красавица более чем достойна попасть в наш топ. Анастасия – девушка умная и талантливая: она окончила университет с красным дипломом, получила ранее музыкальное образование. Также уроженка Бурятии с детства занималась хореографией, бальными и современными танцами. И красавица более чем достойна попасть в наш топ.









Наталья Минеева



Наталья – девушка действительно «горячая». В конце прошлого года в Улан-Удэ выбрали лучших представителей светской жизни. И Минеева



- Премию разделили на две части, премию, в которой участвовала я, поставили во второй блок мероприятия. Ведущие отметили, что это самая «сексуальная» премия, и её все с нетерпением ждали. Голоса, отданные за всех участников, тщательно проверялись на накрутку, и я, кстати, стала единственной участницей, за которую голосовало три страны. Получить эту премию, безусловно, было приятно, - отметила Наталья. Наталья – девушка действительно «горячая». В конце прошлого года в Улан-Удэ выбрали лучших представителей светской жизни. И Минеева была удостоена премии «Night People Awards 2016» в номинации «Лучшая Go-go». Девушка рассказала тогда, что ей было очень приятно получить эту награду.- Премию разделили на две части, премию, в которой участвовала я, поставили во второй блок мероприятия. Ведущие отметили, что это самая «сексуальная» премия, и её все с нетерпением ждали. Голоса, отданные за всех участников, тщательно проверялись на накрутку, и я, кстати, стала единственной участницей, за которую голосовало три страны. Получить эту премию, безусловно, было приятно, - отметила Наталья.













Сарюна Бальжинимаева



Певицу Сарюну можно считать по праву звездой бурятского «Инстаграма». На страницу Бальжинимаевой подписаны здесь более 27 тысяч человек, которые, можно сказать, без устали комментируют её снимки и посты. Девушка также успевает петь, записывать «зажигательные» треки и работать над клипами. Так, в июне этого года Сарюна Бальжинимаева выпустила вместе с Алиханом Дзе



Вокальную партию в треке исполняет Saryuna (Сарюна Бальжинимаева), ставшая известной после клипа «TONSHIT» с тем же Алиханом Dze. Напомним, клип впервые в истории Бурятии побил отметку в миллион просмотров на YouTube (на сегодня клип насчитывает 1 млн. 800 тысяч просмотров). Певицу Сарюну можно считать по праву звездой бурятского «Инстаграма». На страницу Бальжинимаевой подписаны здесь более 27 тысяч человек, которые, можно сказать, без устали комментируют её снимки и посты. Девушка также успевает петь, записывать «зажигательные» треки и работать над клипами. Так, в июне этого года Сарюна Бальжинимаева выпустила вместе с Алиханом Дзе летний видеоролик на песню Zu (лето – бур.) Динамичный клип насыщен танцами. «Воздух раскалился во время танцев. Девушки находятся в волнении, почувствовав это. Их так много, так много собралось красивых девушек. Не стой как дерево, не проиграй эту войну. Подойди и скажи что-нибудь, иди уже», - читает во время танцев музыкант (перевод с бурятского яз.)Вокальную партию в треке исполняет Saryuna (Сарюна Бальжинимаева), ставшая известной после клипа «TONSHIT» с тем же Алиханом Dze. Напомним, клип впервые в истории Бурятии побил отметку в миллион просмотров на YouTube (на сегодня клип насчитывает 1 млн. 800 тысяч просмотров).









Дарья Блохина



Ещеё одна девушка, попавшая в hot список, достойна всяческих похвал. Дарья является известной телеведущей, а также бизнесвумен. Активная девушка раньше играла в КВН, а в 2013 году засветилась на проекте канала «ТНТ». Она выступала вместе со своей подругой Лейлой Мехтиевой на телешоу «Comedy Баттл. Без границ», образовав дуэт «Лида». Юмористки тогда Ещеё одна девушка, попавшая в hot список, достойна всяческих похвал. Дарья является известной телеведущей, а также бизнесвумен. Активная девушка раньше играла в КВН, а в 2013 году засветилась на проекте канала «ТНТ». Она выступала вместе со своей подругой Лейлой Мехтиевой на телешоу «Comedy Баттл. Без границ», образовав дуэт «Лида». Юмористки тогда вышли в финал , где остановились всего в одном шаге от победы. Кроме того, улан-удэнки установили на передаче своеобразный рекорд, став первым женским дуэтом, пробившимся в финал. После возвращения в Бурятию, Блохина продолжила свою работу телеведущей, а также занялась бизнесом.













Наталья Телешева



В «горячем» топе есть и В «горячем» топе есть и обладательница титула «Мисс Улан-Удэ-2017» - 18-летняя студентка ВСГУТУ Наталья Телешева. Очаровательная девушка учится в университете на серьёзной специальности - математическое обеспечение и администрирование информационных систем. В анкете победительницы говорится: «Наталья считает, что жизнь - это движение, именно поэтому занимается лёгкой атлетикой, имеет 2 взрослый разряд, а зимой предпочитает конькобежный спорт. В настоящее время посещает модельное агенство Jewel models, где принимает участие в показах и в съёмках реклам.













Александра Цыренова



Мы также не могли не включить в список девушку,



Мы также не могли не включить в список девушку, ставшую лучшей на конкурсе «Краса Бурятии – 2017» . Звание самой красивой девушки республики завоевала в этом году 23-летняя Александра Цыренова. Рост победительницы 170 см, параметры у неё практически модельные: 87-62-92. Александра получила экономическое образование, сейчас же учится на первом курсе магистратуры (факультет Высшая школа управления и инноваций) Московского государственного университета имени Ломоносова. Девушка работает помощником генерального директора в институте градостроительства и инвестиционного развития. Также она занимается саморазвитием, читает бизнес-литературу и увлекается спортом.







