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Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полицейскому

Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полицейскому
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина был сильно пьян

Житель Улан-Удэ, хватавший полицейского за форму, схлопотал административный штраф.

В тот день к горожанину домой пришёл участковый по сообщению об административном нарушении. Сотрудник потребовал проследовать в участок для составления протокола по ст.6.1.1 КоАП РФ о побоях.

Но мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. Горожанин нецензурно выражался, хватался за форменную одежду полицейского, а на требования прекратить не реагировал.

- Тем самым, мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ, а именно неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, - сообщили в Советском районном суде.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, в тот день он так себя из-за сильного алкогольного опьянения.

Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.
полиция

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