Сейчас его ищут спасатели
На реке Селенга вблизи села Саратовка Тарбагатайского района Бурятии, предположительно, утонул подросток. Сейчас его ищут.
В группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» сообщили, что юноша приехал из Улан-Удэ. Заявление о пропаже поступило о пропаже 27 мая.
В поисках задействованы трое спасателей, одна лодка и один автомобиль.
Эта гибель на воде стала третьей. В Курумканском районе на реке Баргузин утонула 16-летняя девушка, в Окинском районе погиб 15-летний юноша при переправе через реку Урик.
В Бурятии утонул ещё один подросток
Происшествия, Фото:
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