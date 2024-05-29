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В охваченном пожарами северном районе Бурятии осложнилась паводковая ситуация

В охваченном пожарами северном районе Бурятии осложнилась паводковая ситуация
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого на региональной трассе ограничили движение транспорта

В Муйском районе, где вовсю полыхают лесные пожары – сложная паводковая ситуация. На 292-ом и 299-ом километре региональной автодороги «Северобайкальск – Новый-Уоян – Таксимо» даже пришлось ограничить движение транспорта.
 
Как пояснили в ГКУ «Бурятрегионавтодор», на первом участке расположен мост через реку Итыкит, на втором – переправа через ручей Вертолётный. Оба сооружения находятся в аварийном состоянии и потому движение осуществляется по объездным дорогам. Однако из-за подъёма уровня воды оно сейчас затруднено.

Пока ведётся мониторинг ситуации. Как только вода пойдёт на спад, движение восстановят. Автомобилистов попросили учитывать это при планировании поездок в район. 
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