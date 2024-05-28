В селе Неляты сгорел жилой дом
Вертолёт Ми-8 МЧС России доставляет пожарных в район села Неляты Каларского округа Забайкалья, где накануне из-за лесного пожара сгорел жилой дом.
- На борту воздушного судна находятся девять лесных пожарных. Переброска наземных сил до места пожара невозможна, так как движение автоцистерн Забайкалпожспаса из ближайшего населённого пункта Куанды возможно только в зимний период по реке Витим. В самом населённом пункте пожар ликвидирован, продолжает действовать лесной пожар, который движется от населённого пункта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, в результате перехода лесного пожара на село Неляты огнём уничтожен один жилой дом, в котором жили двое взрослых. Они перевезены в село Икабья.
Также огнём уничтожены нежилые дома и надворные постройки. Местным жителям удалось своими силами отстоять три жилых дома, в которых проживают шесть человек. Граждане от эвакуации отказались, уточнили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.
После высадки группировки пожарных вертолёт Ми-8 отправится в Тунгокоченский и Сретенский районы Забайкальского края. для авиамониторинга лесопожарной обстановки.
В регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено находится в лесах, разжигать костры и т.д. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.
В Забайкалье вертолёт МЧС перебрасывает пожарных в село, куда пришёл лесной пожар
Происшествия, Фото:
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