В Бурятии после ДТП сгорел автомобиль

Водитель не справился с управлением и наехал на дерево



25 мая днём в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошло ДТП. 28-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на дерево. В результате загорелся автомобиль.



- Автомобиль полностью уничтожен огнём. У мужчины ушибы, - сообщают в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на УГИБДД по Бурятии.





