На севере Бурятии замечен медведь

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Местных жителей просят быть бдительными и осторожными



Сегодня, 26 мая, на поляне проведения Сурхарбана в Северобайкальске замечен медведь.



- Поступили сообщения в ЕДДС Северобайкальска. Информация передана в охотнадзор, МО МВД «Северобайкальский», - сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7»



Жителей просят быть бдительными и осторожными.



