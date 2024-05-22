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Улан-удэнка украла с карты уехавшего в больницу пенсионера крупную сумму денег

Улан-удэнка украла с карты уехавшего в больницу пенсионера крупную сумму денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
25-летняя девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу

В Улан-Удэ 17 мая 64-летний мужчина обратился в полицию. Он сообщил, что несколькими месяцами ранее потерял банковскую карту с крупной суммой пенсионных накоплений, а в конце апреля ему пришли смс-уведомления о списании с неё части средств. Всего было украдено 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выяснилось, что пенсионер лишился своего имущества (карты и сотового телефона) после падения на лестничном пролёте в подъезде, откуда его забрала скорая. Обнаруженные при нём гаджет и карту медики тогда оставили соседке, чтобы она передала родственникам пациента.

Предварительно установлено, что конфиденциальными данными с банковской карты воспользовалась 25-летняя гостья соседки, живущая в том же подъезде. Девушка зашла поинтересоваться случившимся с жильцом и в прихожей обнаружила его карту. Там же она установила банковское приложение и привязала карту к своему номеру телефона. А через месяц, вспомнив о ней, перевела себе чужие деньги и потратила их.

Несколько лет назад она привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
кража

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