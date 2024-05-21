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В Улан-Удэ пятилетний ребёнок выпал с четвёртого этажа

В Улан-Удэ пятилетний ребёнок выпал с четвёртого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мамы не было дома

В Улан-Удэ пятилетний ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Несчастный случай произошёл 20 мая на станции Дивизионная.

Установлено, что мама в течение нескольких часов отсутствовала дома.

- Придя поздним вечером домой, она обнаружила открытое на кухне окно. А затем от соседей узнала, что её ребёнка увезла скорая медицинская помощь. Мальчика в критическом состоянии на детской площадке рядом с домом заметили очевидцы и сообщили в экстренные службы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники ПДН проводят проверку. Семья на профилактическом учёте не состоит.
несчастный случай падение

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