Водителя мотоцикла и его пассажира доставили в больницу
Вечером 20 мая на перекрёстке улиц Жуковского и Добролюбова в Улан-Удэ мотоциклист врезался во внедорожник Land Cruiser Prado. Произошло это, когда мотоциклист пытался скрыться от сотрудников полиции.
Преследование началось на улице Лимонова, где экипаж ДПС заметил мотоцикл Racer без регистрационных номеров. Проигнорировав требования автоинспекторов об остановке, водитель мотоцикла попытался скрыться.
- Предварительно установлено, что уходя от преследования, на перекрёстке улиц Жуковского и Добролюбова 18-летний водитель мотоцикла не предоставил преимущество движущемуся автомобилю «Лэнд Крузер Прадо» под управлением мужчины 1984 г.р., в результате чего произошло столкновение транспортных средств, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир с переломами и ушибами доставлены в больницу.
Установлено, что парень, управлявший мотоциклом, не имеет водительских прав.
В Улан-Удэ мотоциклист, удирая от полицейских, врезался в Land Cruiser Prado
Происшествия, Фото:
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