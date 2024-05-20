Житель Бурятии сломал рёбра жене и пытался загладить вину подарком

«Кухонный боксёр» пытался откупиться деньгами и кольцом



Житель Бурятии, избивший супругу, признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В материалах Бичурского районного суда говорится, что преступление произошло зимой 2024 года.



В тот злополучный вечер супруги вместе употребляли спиртное, потом поссорились, и мужчина ушёл из дома. Ночью пьяный мужчина вернулся и прошёл в спальню, где спала его супруга, схватил её за волосы и волоком вытащил в кухню. Там сперва нанёс два удара по лицу.



После чего агрессивный мужчина вытолкал супругу на веранду. Воспользовавшись ситуацией, женщина убежала в другой дом, расположенный рядом, в котором живёт свекровь. Однако муж прошёл следом и повалил там потерпевшую на пол, нанёс ногами, обутыми в резиновые сапоги, не менее четырёх ударов по телу и конечностям. Тем самым, он сломал ей два ребра. Затем мать мужчины оттащила его от жены и вытолкала за дверь.



В решении суда о травмах сообщается следующее:



«…причинив своими действиями последней физическую боль и следующие телесные повреждения:

множественные ушибы тела и конечностей, которые могут являться поверхностными повреждениями;

тупую травму грудной клетки, закрытый перелом 9,10 ребер слева с развитием пневмоторакса слева, междолевую гематому левого легкого между верхней и средней долей, которые имеют единый механизм образования и представляют тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека».



После избиения женщине было трудно дышать и говорить. Она обратилась в районную больницу, а потом в республиканскую больницу, где её госпитализировали в отделение торакальной хирургии и провели операцию.



Вину житель Бурятии признал полностью, он также отметил, что неоднократно приносил свои извинения жене и её родственникам. В свою очередь, его супруга сообщила, что муж принёс свои извинения, покупал ей лекарства, в счёт компенсации морального вреда перечислил около 20 тысяч рублей, дарил подарки, в том числе золотое кольцо.



В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого за преступление, суд учёл полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, принесение извинений потерпевшей, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие четырёх малолетних детей, находящихся у него на иждивении, добровольное возмещение морального вреда.



Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.



В итоге мужчине назначили 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

