Он сам разыскал в Сети лжеброкеров
24-летний житель Тарбагатайского района Бурятии перевёл псевдоброкерам более 3,5 млн рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Установлено, что в феврале молодой человек увидел объявление об инвестировании и оставил свой номер телефона. Вскоре ему вскоре перезвонили представители «инвестиционной компании».
Для поддержания легенды мошенники провели для новичка обучение по заработку на инвестировании, присылали информационные материалы и демонстрировали слайды. В итоге он скачал и установил на свой телефон приложение, которое на самом деле является эмулятором.
Сперва он вложил 10 тысяч рублей. Чтобы убедить жертву, ему вскоре выдали 2 тысячи рублей - якобы заработок.
При этом первое зачисление средств молодой человек сделал через электронный перевод без идентификации на счёт популярного маркетплейса, но этот факт его не смутил, и он продолжил переводить средства мошенникам.
В марте он уехал на вахту и, находясь в другом регионе, оформил несколько кредитов и перевёл средства на свой «инвестиционный счёт». В конце марта мошенники для усыпления бдительности позволили ему вывести со счета ещё три тысячи рублей.
Всего мошенникам потерпевший перечислил 3 миллиона 615 тысяч рублей. Деньги он брал в кредит.
В конце апреля у него пропали почти все средства с личного инвестиционного счета. Лишь посмотрев отзывы о компании и приложении, он понял, что стал жертвой мошенников. Обратился он в полицию только 17 мая, когда вернулся в Бурятию с вахты.
Возбуждено уголовное дело.
Парень из Бурятии перевёл мошенникам более 3,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также пострадали женщина и маленький ребёнок
«Кухонный боксёр» пытался откупиться деньгами и кольцом
Он сам разыскал в Сети лжеброкеров
На место выехали спасатели
Площадь возгорания составляет 100 кв.м
Причина пока не известна
Водители опрокидывали мотоциклы и переворачивались на автомобилях
Авария там произошла из-за ветра
На тушении работали 18 человек
В МЧС призывают обзавестись пожарным извещателем и огнетушителем
Огонь успел повредить забор
Владимир Фалилеев проведёт девять с половиной лет в колонии строгого режима
Она подобрала телефон в подъезде и сразу же сожгла чехол и симки
При пожаре никто не пострадал
Пожар охватил 12 тысяч гектаров