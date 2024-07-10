10 июля

09 июля

Популярное

В прибрежном селе в Бурятии начали хлорировать воду

В прибрежном селе в Бурятии начали хлорировать воду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её обеззараживают для профилактики кишечных инфекций

Жителей Кабанска предупредили, что со вторника,  9 июля, в селе началась профилактическая работа по очистке водопроводов. Речь об обеззараживании воды с применением хлоросодержащих соединений в водонапорных сооружениях. Делают это для предупреждения заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Хлорировать воду будут до конца недели, сообщает «Кабанск-инфо.24/7». Перед употреблением сельчанам советуют отстаивать и кипятить её. При этом пить воду можно без опасений – специалисты рассчитали безопасную дозировку обеззараживающих средств.

хлорирование воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По центру Улан-Удэ носилась крыса
По центру Улан-Удэ носилась крыса
Общество, 10.07.2024
Её заметили на площади Советов
Жительницу Бурятии спасли после укуса гадюки
Жительницу Бурятии спасли после укуса гадюки
Общество, 10.07.2024
Женщина после укуса почувствовала сильную жгучую боль, нога начала отекать прямо на глазах
На севере Бурятии устроят массовое крещение в Байкале
На севере Бурятии устроят массовое крещение в Байкале
Общество, 10.07.2024
Верующих ждут на него с паспортами и пожертвованиями
Улан-удэнцу заменили обязательные работы на 30 дней лишения свободы
Улан-удэнцу заменили обязательные работы на 30 дней лишения свободы
Общество, 10.07.2024
Мужчина проигнорировал предписание уголовно-исполнительной инспекции
В центре Улан-Удэ развернули подозрительную торговлю красноухими черепахами
В центре Улан-Удэ развернули подозрительную торговлю красноухими черепахами
Общество, 10.07.2024
Зоозащитники призвали жаловаться на продавцов в полицию
В доме на севере Бурятии неделями недогревали горячую воду
В доме на севере Бурятии неделями недогревали горячую воду
Общество, 10.07.2024
Вместо неё из кранов бежала еле тёплая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^