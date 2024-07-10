В прибрежном селе в Бурятии начали хлорировать воду

Её обеззараживают для профилактики кишечных инфекций



Жителей Кабанска предупредили, что со вторника, 9 июля, в селе началась профилактическая работа по очистке водопроводов. Речь об обеззараживании воды с применением хлоросодержащих соединений в водонапорных сооружениях. Делают это для предупреждения заболеваемости острыми кишечными инфекциями.



Хлорировать воду будут до конца недели, сообщает «Кабанск-инфо.24/7». Перед употреблением сельчанам советуют отстаивать и кипятить её. При этом пить воду можно без опасений – специалисты рассчитали безопасную дозировку обеззараживающих средств.



