Её обеззараживают для профилактики кишечных инфекций
Жителей Кабанска предупредили, что со вторника, 9 июля, в селе началась профилактическая работа по очистке водопроводов. Речь об обеззараживании воды с применением хлоросодержащих соединений в водонапорных сооружениях. Делают это для предупреждения заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
Хлорировать воду будут до конца недели, сообщает «Кабанск-инфо.24/7». Перед употреблением сельчанам советуют отстаивать и кипятить её. При этом пить воду можно без опасений – специалисты рассчитали безопасную дозировку обеззараживающих средств.
В прибрежном селе в Бурятии начали хлорировать воду
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