В них планируют участвовать более 250 спортсменов
В посёлке Аршан в Бурятии 13 и 14 июля пройдут кубки России по альпинизму в дисциплинах «скайраннинг – гонка» и «скайраннинг – марафон». Планируется, что в соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из различных регионов страны.
13 июля состоится кубок России в дисциплине «скайраннинг – гонка» «Black Lynx Extreme». Участникам предстоит скоростное восхождение на пик Трёхглавая. Маршрут проходит вдоль реки Кынгырга по специально сделанным ступенькам. Идя по ним, необходимо придерживаться за скалу и за верёвку. Длина такого маршрута – более 40 метров, что позволяет обойти самые сложные места.
14 июля будет проводиться кубок России в дисциплине «скайраннинг –марафон» «Black Lynx Marathon». Здесь спортсменам необходимо будет подняться на пик Улябор.
Для участия в кубках страны заявились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Томской, Вологодской, Амурской областей, Красноярского, Краснодарского, Пермского, Приморского краёв и других субъектов РФ.
Победители и призёры среди мужчин и женщин будут определяться по лучшему времени прохождения дистанции. Главный судья соревнований – мастер спорта России, десятикратный чемпион страны по скайраннингу, судья всероссийской категории Виталий Чернов. Об этом сообщает министерство спорта Иркутской области.
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Бурятия примет кубки России по скайраннингу
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