Бурятия примет кубки России по скайраннингу

В них планируют участвовать более 250 спортсменов



В посёлке Аршан в Бурятии 13 и 14 июля пройдут кубки России по альпинизму в дисциплинах «скайраннинг – гонка» и «скайраннинг – марафон». Планируется, что в соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из различных регионов страны.



13 июля состоится кубок России в дисциплине «скайраннинг – гонка» «Black Lynx Extreme». Участникам предстоит скоростное восхождение на пик Трёхглавая. Маршрут проходит вдоль реки Кынгырга по специально сделанным ступенькам. Идя по ним, необходимо придерживаться за скалу и за верёвку. Длина такого маршрута – более 40 метров, что позволяет обойти самые сложные места.



14 июля будет проводиться кубок России в дисциплине «скайраннинг –марафон» «Black Lynx Marathon». Здесь спортсменам необходимо будет подняться на пик Улябор.



Для участия в кубках страны заявились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Томской, Вологодской, Амурской областей, Красноярского, Краснодарского, Пермского, Приморского краёв и других субъектов РФ.



Победители и призёры среди мужчин и женщин будут определяться по лучшему времени прохождения дистанции. Главный судья соревнований – мастер спорта России, десятикратный чемпион страны по скайраннингу, судья всероссийской категории Виталий Чернов. Об этом сообщает министерство спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

