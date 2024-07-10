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Жительницу Бурятии спасли после укуса гадюки

Жительницу Бурятии спасли после укуса гадюки
Общество,  Фото:пресс-служба Закаменской ЦРБ
Женщина после укуса почувствовала сильную жгучую боль, нога начала отекать прямо на глазах

В Бурятии врачи Закаменской центральной районной больницы (ЦРБ) спасли женщину после укуса ядовитой змеи. Гадюка укусила жительницу Закаменска.

Пациентка рассказала, что в понедельник, 8 июля, к ней в гости приехали родственники из Улан-Удэ. Все вместе поехали посетить местное кладбище, находящееся в 2-3 километрах от города. Родственники пошли вглубь, к могилам. А женщина решила пройтись недалеко от машины. Трава в том месте была невысокой. Вдруг в самом начале кладбища она почувствовала жгучий укус.

- Сначала подумала, что ужалилась крапивой. Но опустив взгляд, увидела жуткое зрелище. Перед взором предстала змея довольно крупных размеров. Тут же женщина почувствовала сильную жгучую боль, и сразу нога стала отекать прямо на глазах. Верхнюю часть стопы буквально «разбарабанило». К счастью, женщина сознание не теряла, - рассказали в медицинском учреждении.

Пострадавшая сразу же поехала в Закаменскую районную больницу. Там её сперва осмотрел хирург Альберт Жугдуров, который принял решение о срочной госпитализации. Женщину положили в палату реанимации и интенсивной терапии.

- Пациентке повезло – вовремя обратилась за квалифицированной медицинской помощью. В таких случаях категорически запрещено заниматься самолечением и надеяться, что боль сама пройдёт, думать, что не будет никаких последствий от укуса змеи. В случае длительной задержки в лечении может грозить ампутация конечности, - отметили в больнице.

Поступившей пациентке без промедления поставили антидот от яда гадюки –специальную очищенную концентрированную жидкую сыворотку. Приступили к интенсивной инфузионной терапии, поставили препараты по укреплению сосудов и антигистаминные препараты. «Антидот не вводится одномоментно. Его ставят ограниченными дозами, соблюдая определённые периоды между уколами. Поэтому очень важно обратиться именно за профессиональной медицинской помощью», - предупреждают в медучреждении.

Сегодня жизни женщины уже ничего не угрожает. Однако она ещё будет находиться под наблюдением в стационаре больницы и консервативным лечением. Сейчас её перевели в обычную палату хирургического отделения Закаменской ЦРБ.

Женщина искренне поблагодарила медицинский персонал реанимации и хирургического отделения Закаменской ЦРБ за своё чудесное спасение.

- Каждый год в Закаменском районе в сезон сбора дикоросов с укусами змей обращаются в медицинское учреждение в среднем 2-3 человека. На востоке района в сторону Улан-Удэ, близ сёл Харацай, Улекчин, Михайловка, в основном встречаются змеи – ужи. Их укус менее опасен, и в ряде случаев можно обойтись без введения антидота. Начиная с сёл Цакир, Бургуй, Хужир и далее в сёлах «верхнего» куста и «среднего» куста Закаменского района встречаются змеи – гадюки, - разъяснили в медучреждении.

В нынешнем случае определили, что это был укус гадюки, по характеру укуса и по симптомам - начал нарастать отёк.

В прошлом 2023 году укус змеи был зафиксирован на одной из центральных улиц города Закаменск. Жителя укусили недалеко от городского парка.

- Уважаемые пациенты! При укусе змеи сразу обращайтесь за медицинской помощью! – обратились к населению врачи.

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