Семья из Бурятии выиграла 5 млн рублей в федеральном конкурсе «Это у нас семейное»

Семья Китаевых и Хозеевых из Улан-Удэ стала победителем первого всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Они получили сертификаты на улучшение или приобретение жилья в размере 5 млн рублей, а также на большое путешествие по России.
Награду победителям в Подмосковье вручила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В семейной команде Бурятии шесть человек: Пётр и Татьяна Китаевы, их дети Иван, Кирилл, Сергей и бабушка Антонида Ивановна Хозеева – три поколения. Все они из Улан-Удэ. Как признаются сами участники, на победу они не надеялись, потому что все 300 команд-участниц из разных регионов России были достойны награды. На протяжении всего конкурса Китаевы, Хозеевы ощущали огромную поддержку земляков, друзей.
– Мы познакомились с большим количеством удивительных людей, семей из разных уголков нашей огромной страны. И сам конкурс сделал нас одной большой дружной семьей. Уверена, ни в одной другой стране мира нет такого чувства сплочённости разных народов, – делится впечатлениями Татьяна Китаева.
Испытания в конкурсе имели оценочный характер, а сами результаты основывались не только на эрудиции, но и на проявлениях взаимопонимания, взаимовыручки, поддержки и взаимопомощи. Участники конкурса «Это у нас семейное» отмечают, что он ещё больше сплотил их крепкие семьи. Особенностью конкурса стало и то, что в каждой семейной команде участвовали несколько поколений. Самым юным победителям по 5 лет, а самому взрослому – 79. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 41 год, бабушек и дедушек – 63 года, прабабушек и прадедушек – 74 года. Самые многодетные родители воспитывают 17 детей, самый большой стаж в браке участников – 55 лет.
8 июля, в День семьи, любви и верности, с несколькими семьями-финалистами в Кремле встретился президент Владимир Путин. Как сообщал «Байкал-Daily», на этой встрече Путин одобрил предложение семьи из Забайкальского края использовать остатки материнского капитала на нужды детей
– Вне зависимости от того, кто реально победит, кто будет назван первым, вторым, третьим, все вы, безусловно, остались в выигрыше. Почему? Потому что совместная работа всегда сплачивает, – отметил Владимир Путин. – Мы должны будем подумать в будущем, как нам трансформировать этот опыт, с тем чтобы это ничего не было утрачено, а, наоборот, использовано для укрепления российских семей. А для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи, тем более в Год семьи в России.
По решению президента России конкурс «Это у нас семейное» станет ежегодным. Он стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Всего победителями конкурса «Это у нас семейное» стали 32 семьи, в том числе Китаевы и Хозеевы из Бурятии. В заявочной же кампании приняли участие около 600 тысяч человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России.