Её Hyundai Solaris пустили с торгов
Жительница Тункинского района взяла потребительский кредит в одном из банков, в том числе – чтобы оплатить часть стоимости своей машины. Однако гасить банковский займ сельчанка не торопилась и в итоге у неё образовалась задолженность.
Тогда финучреждение обратилось в суд и потребовало обратить взыскание на залог – автомобиль Hyundai Solaris. Служители Фемиды удовлетворили иск. В конце мая иномарку выставили на публичные торги, чтобы погасить долг. Это решение уже вступило в законную силу.
Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за кредита
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