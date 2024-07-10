Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за кредита

Её Hyundai Solaris пустили с торгов



Жительница Тункинского района взяла потребительский кредит в одном из банков, в том числе – чтобы оплатить часть стоимости своей машины. Однако гасить банковский займ сельчанка не торопилась и в итоге у неё образовалась задолженность.



Тогда финучреждение обратилось в суд и потребовало обратить взыскание на залог – автомобиль Hyundai Solaris. Служители Фемиды удовлетворили иск. В конце мая иномарку выставили на публичные торги, чтобы погасить долг. Это решение уже вступило в законную силу.



