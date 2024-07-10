Золото выиграла команда сотых кварталов
6 июля в столице Бурятии прошло первенство города Улан-Удэ по мини-футболу среди дворовых команд. Участие принимали спортсмены старше 18 лет.
За медали первенства боролись шесть городских команд. Как сообщили в центре физкультурно-массовой работы Улан-Удэ места распределились следующим образом:
Первое место – команда «100 квартала»;
Второе место – команда «Энергетик»;
Третье место – команда «Мелькомбинат».
В Бурятии определили победителей первенства по дворовому футболу
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