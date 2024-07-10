Вузы Бурятии подписали соглашение о сетевом взаимодействии

В договоре говорится о сетевой форме реализации образовательных программ



Бурятская сельхозакадемия и Бурятский госуниверситет им. Доржи Банзарова подписали соглашение о сетевом взаимодействии вузов по образовательным программам 33.05.01 «Фармация» и 35.04.04 «Агрономия» по профилю «Лекарственное растениеводство».



В церемонии подписания приняли участие ректоры Бэликто Цыбиков и Алдар Дамдинов. Как отметили стороны, соглашение подписывается исходя из общих интересов развития высшего образования, участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».



— В современном сообществе, где информация распространяется с огромной скоростью, без сетевого взаимодействия невозможно представить инновационные процессы. Подписание договора открывает новые горизонты сотрудничества, развивая направление по лекарственному растениеводству, которое является одним из приоритетных в БГСХА. Начало обучения первых групп начнётся с нового учебного года, — отметил ректор сельхозакадемии Бэликто Цыбиков.



