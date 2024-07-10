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В реку Забайкалья выпустили более 50 тысяч мальков сибирского осётра

В реку Забайкалья выпустили более 50 тысяч мальков сибирского осётра
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Реализация проекта позволит значительно улучшить состояние водных биоресурсов в крае

В реку Чару на территории Каларского округа Забайкальского края выпустили более 50 тысяч мальков сибирского осётра. Сибирский осётр был выращен в Чите в специальном цехе. По достижении необходимых размеров и веса – не менее 1,2 грамма, после тщательного измерения и отбора мальки были доставлены к месту выпуска. Начало июля было выбрано как оптимальное время – у осётров будет возможность адаптироваться и подрасти до необходимых для «зимовки» размеров.

Ещё в начале прошлого века сибирский осётр был самым распространённым видом в водоёмах севера Забайкалья. Из-за высокой ценности, неконтролируемой рыбной ловли и ослабления комплекса мер по охране и рациональному использованию водных биоресурсов, этот вид оказался на грани исчезновения. Период активного освоения территории, пришедшийся на советские годы, привёл к истощению популяции, а к началу 90-х годов прошлого века он стал редким видом, занесённым в Красную книгу Забайкальского края.

По словам Романа Гармаева, руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству, реализация проекта позволит значительно улучшить состояние водных биоресурсов, увеличить популяцию сибирского осётра. Он подчеркнул, что выпуск молоди проходил под контролем государственных инспекторов управления.

Выращивание и выпуск мальков проходит поэтапно, в течение нескольких лет. Первое «заселение» прошло в 2023 году: было выпущено 14 тысяч мальков сибирского осётра в реку Чара. С 2024 по 2028 год осуществляется выпуск по 50 тысяч особей ежегодно. По словам заместителя генерального директора «Удоканской меди» Евгения Гайдученка, всего за шесть лет в северных водоёмах Каларского округа будет выпущено около 300 тысяч особей.

- Проект осуществляется в рамках договора с Ангаро-Байкальским управлением Росрыболовства в целях искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. Ранее специалисты дали высокую оценку качеству воды в реке Чаре, отметив полное его соответствие нормативам для выпуска рыбы. При этом российские нормативы качества воды водоёмов рыбохозяйственного значения являются одними из самых строгих в мире, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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