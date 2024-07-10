В Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 200-го новорождённого

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышку назвали Валерией



4 июля в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано радостное событие – регистрация рождения 200-го ребёнка. У мамы Натальи 24 июня родился третий ребёнок. Девочку назвали именем Валерия, сообщили в управлении ЗАГС РБ.



Счастливую маму поздравили с этим замечательным событием сотрудники районного отдела ЗАГС. Родительнице вручили первый официальный документ – свидетельство о рождении, а также пожелали здоровья, счастья, добра малышке и маме.



