В Бурятии развернётся фестиваль водных видов спорта

Он пройдёт в Кабанском районе, в окрестностях села Посольское



В Бурятии открылась регистрация на участие в соревнованиях по виндсёрфингу, кайтсёрфингу, сапсёрфингу, гребле на каяках и гребле на байдарках на фестивале водных видов спорта «Байкальский ветер». Мероприятие пройдёт с 9 по 11 августа на косе Посольского сора.



Участие примут следующие группы:

- Сапсёрфинг – женщины, мужчины, юниорки 12-16 лет, юниоры 12-16 лет, дети 8-11 лет;

- Виндсёрфинг – юниоры, мужчины, юниорки, женщины;

- Гребля на байдарке - семейные экипажи;

- Гребля на каяке – мужчины, женщины, юниоры, юниорки;

- Кайтсёрфинг – мужчины, женщины.



Программа соревнований фестиваля



10 августа

10:00 - Соревнования по кайтсёрфингу

11:00 - Соревнования по виндсёрфингу

12:00 - Соревнования по сапсёрфингу



11 августа

11:00 - Соревнования по гребле на каяках

12:00 - Соревнования по гребле на байдарках



Возрастное ограничение: 0+.

