09 июля

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В Бурятии развернётся фестиваль водных видов спорта

В Бурятии развернётся фестиваль водных видов спорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в Кабанском районе, в окрестностях села Посольское

В Бурятии открылась регистрация на участие в соревнованиях по виндсёрфингу, кайтсёрфингу, сапсёрфингу, гребле на каяках и гребле на байдарках на фестивале водных видов спорта «Байкальский ветер». Мероприятие пройдёт с 9 по 11 августа на косе Посольского сора.

Участие примут следующие группы:
- Сапсёрфинг – женщины, мужчины, юниорки 12-16 лет, юниоры 12-16 лет, дети 8-11 лет;
- Виндсёрфинг – юниоры, мужчины, юниорки, женщины;
- Гребля на байдарке - семейные экипажи;
- Гребля на каяке – мужчины, женщины, юниоры, юниорки;
- Кайтсёрфинг – мужчины, женщины.

Программа соревнований фестиваля

10 августа
10:00 - Соревнования по кайтсёрфингу
11:00 - Соревнования по виндсёрфингу
12:00 - Соревнования по сапсёрфингу

11 августа
11:00 - Соревнования по гребле на каяках
12:00 - Соревнования по гребле на байдарках

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия фестиваль виндсёрфинг сапсёрфинг кайтсёрфинг водные виды спорта спорт Байкал

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